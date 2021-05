Sostegni bis | via libera del Cdm Pensioni | mutui | ristori | concorsi veloci | tutte le misure

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto che introduce importanti novità per il Paese, in particolare sul fronte del lavoro. Previsti 15,4 miliardi di aiuti per le imprese

ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il dlda oltre 40 miliardi. Il testo contiene 77 articoli. Tra le novità del provvedimento una misura anti - licenziamenti, per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno. In ...ROMA - Sono state approvate in Consiglio dei Ministri le misure proposte dal ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli, e inserite nel Dlin materia di agricoltura. 'I provvedimenti adottati - spiega il Mipaaf in una nota - dimostrano la centralità della filiera agroalimentare nell'agenda del Governo con circa 2 miliardi di ...Nel complesso sono 5 i capitoli del decreto legge, che sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. Nel dettaglio: sostegno alle imprese e all’economia, disposizioni in materia di lavoro, salute e sicurezza ...(Teleborsa) - Si è concluso a Palazzo Chigi il CdM che ha dato semaforo verde al decreto Sostegni-bis che, di fatto, stanzia 40 miliardi circa destinati a sostenere imprese e lavoratori oltre ...