Serie A Padel dal 20 al 23 maggio al Bolasport di Roma

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Adnkronos) - Riparte il campionato diA italiano die il Due Ponti Sporting Club e Sic Europe, società leader nel mondo della Logistica Integrata dei Trasporti e dell'elettromedicale, rinnovano il loro interesse per questo sport, puntando, quest'anno, al titolo italiano con un team altamente più competitivo, il TeamA Due ponti, che vede schierata la coppia numero uno al mondo Juan Lebron e Ale Galan, il primo è un nuovo ingaggio fortemente voluto dagli sponsor e da tutto lo staff era già tesserato lo scorso anno per il Misano Sporting Club e il secondo al suo primo debutto inA. Il prestigio dei nomi che compongono il Team, però, continua con “Lucho” Capra attuale n. 30 del ranking mondiale e l'ex tennista top-30 del circuito Atp tour Potito Starace. Eccellente anche la rappresentanza “rosa” ...

(Adnkronos) – Riparte il campionato di Serie A italiano di Padel e il Due Ponti Sporting Club e Sic Europe, società leader nel mondo della Logistica Integrata dei Trasporti e dell'elettromedicale, rin ...Continuiamo a conoscere meglio le squadre di serie A che quest'anno si scontreranno per vincere il settimo campionato italiano. Abbiamo intervistato per voi Elia Ubaldini, direttore sportivo del Sun P ...