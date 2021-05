Serena Rossi: tremendo lutto per l’attrice amata dal pubblico (Di giovedì 20 maggio 2021) Serena Rossi: il profondo dolore per la perdita dell’amata nonna. Serena Rossi passerella (Getty Images)Vi sono eventi che sai che accadranno, sai che sono inevitabili e che ti procureranno un profondo dolore. Allora speri che non accadano mai o, perlomeno, il più tardi possibile. La perdita irrimediabile di un familiare è una lacerazione profonda che non si rimarginerà. Mai. Serena Rossi sta provando questo dolore. Lo sta provando da quando ha annunciato la morte della sua amata nonna. Ti piacerebbe sapere >>> Troppo Napoletano, la commedia con Serena Rossi in onda su Rai2 L’annuncio della dolorosa perdita è arrivato unito ad uno scatto che ritrae sua nonna in una foto in bianco e nero, con ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 maggio 2021): il profondo dolore per la perdita dell’nonna.passerella (Getty Images)Vi sono eventi che sai che accadranno, sai che sono inevitabili e che ti procureranno un profondo dolore. Allora speri che non accadano mai o, perlomeno, il più tardi possibile. La perdita irrimediabile di un familiare è una lacerazione profonda che non si rimarginerà. Mai.sta provando questo dolore. Lo sta provando da quando ha annunciato la morte della suanonna. Ti piacerebbe sapere >>> Troppo Napoletano, la commedia conin onda su Rai2 L’annuncio della dolorosa perdita è arrivato unito ad uno scatto che ritrae sua nonna in una foto in bianco e nero, con ...

