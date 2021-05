Scarpe bianche: pulirle in un minuto senza lavatrice! (Di giovedì 20 maggio 2021) In primavera, è imprescindibile indossare Scarpe bianche! Leggere, casual, sportive, comodissime e fresche, regalano allegria e tanta voglia di stare all’aria aperta. Amatissime da sempre, piacciono ai più giovani, ma non solo, perché si abbinano con tutto in fatto di stile e colori. Ma, come tutte le cose belle, hanno una pecca: si sporcano inevitabilmente e alla velocità della luce!!! Come fare allora per pulirle velocemente senza rovinarle e, quindi, senza infilarle in lavatrice? Seguite i consigli di Non Solo Riciclo e non fallirete, torneranno come nuove! Curiose? Iniziamo! Scarpe bianche: pulirle in un minuto senza lavatrice, la tecnica giusta! Per pulire le Scarpe bianche in ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 20 maggio 2021) In primavera, è imprescindibile indossare! Leggere, casual, sportive, comodissime e fresche, regalano allegria e tanta voglia di stare all’aria aperta. Amatissime da sempre, piacciono ai più giovani, ma non solo, perché si abbinano con tutto in fatto di stile e colori. Ma, come tutte le cose belle, hanno una pecca: si sporcano inevitabilmente e alla velocità della luce!!! Come fare allora pervelocementerovinarle e, quindi,infilarle in lavatrice? Seguite i consigli di Non Solo Riciclo e non fallirete, torneranno come nuove! Curiose? Iniziamo!in unlavatrice, la tecnica giusta! Per pulire lein ...

Advertising

Hale93Nice : 1) I love white shoes but get hysterical when i get even the tiniest stain on it Adoro le scarpe bianche ma se c'è… - marssums : E comunque le scarpe da calcio o tutte nere o tutte bianche (o le copa mundial) - moon1996_13 : @DamDamAmericano @NetflixIT Noo le scarpe bianche e nuove nel fango noo ???? - bipolaravocado : allora quando compro delle scarpe bianche (anche non bianche in realtà) io devo rovinarle un po’ perché troppo muove mi fanno fastidio. - AlexForTomorrow : Prima di allenarmi, recuperavo le scarpe vecchie da dare via. Sono 10 paia. Mi rimangono altre 15 paia circa di sca… -