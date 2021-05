Advertising

sampdoria : ? | TRIPLICE FISCHIO Vittoria di rigore alla 'Dacia Arena': decide l'incontro, neanche a dirlo, #Quagliarella, anc… - zazoomblog : Sampdoria contro il Parma in campo con la patch scudetto - #Sampdoria #contro #Parma #campo - sportli26181512 : Sampdoria, contro il Parma in campo con la patch scudetto: Proseguono le celebrazioni a 30 anni dallo storico trico… - TramaAle : RT @figurinepanini: Si celebrano oggi i 30 anni dal primo storico scudetto della @sampdoria ! Era il 16 maggio 1991 e grazie alla vittoria… - FabioFusilli13 : Ho rivisto quel gol di Koeman a Wembley contro la Sampdoria in Finale di Champions, e dopo trent’anni mi rendo cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria contro

... oltre ad aver esposto ai tifosi in Piazza De Ferrari la Coppa originale, continuerà le celebrazioni anche domenica prossima nell'ultima gara di campionatoil Parma: lascenderà in ...Dall'altra parte troviamo la squadra di Gotti che è reduce dalla sconfitta casalingalaed in classifica occupa la dodicesima posizione con 40 punti. Al match potrebbero assistere ...La Sampdoria affronterà il Parma, già retrocesso, tra le mura del Ferraris nella gara valida per l’ultima giornata di campionato 2020/21. I blucerchiati sono tornati ad allenarsi ieri mattina al Mugna ...In vista del match contro il Parma, la Sampdoria ha rivelato che sarà presente una patch speciale sulla maglia, in occasione dei trent’anni dallo Scudetto In vista del match contro il Parma, la Sampdo ...