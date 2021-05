Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga verso Temptation island? La risposta

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo aver appassionato i telespettatori con la loro lovestory avviata al gioco intrapreso al Gf vip 5,sono tornati a raccontarsi in un nuovo intervento di coppia, tra particolari di intimità, rapporti in famiglia e il rumor incessante che li vede in procinto di partecipare a. Si avvicina, infatti, sempre di più la stagione 2021 del docu-reality sui tradimenti e, in occasione della loro intervista a due, i due ex Gf vip 5 hanno ribadito fermamente la loro volontà rispetto alla loro chiacchierata partecipazione al format estivo delle tentazioni. Tutto questo e molto altro ancora, vi svisceriamo nel nostro articolo. Gf vip,tornano a ...