Roma: Lupo (M5s), 'sito programma partecipato primo passo futuro Movimento' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Con l'inaugurazione e la messa on-line del nuovo sito, Roma5stelle.it, per la costruzione partecipata del programma elettorale di Roma Capitale, il Movimento 5 Stelle fa un passo importante per il proprio futuro e per quello della comunità che rappresenta. Oggi abbiamo dato il via ad un percorso che era stato interrotto per cause esterne, ma che aveva la necessità e l'urgenza di essere avviato in vista dell' importantissimo appuntamento che la città di Roma avrà con le prossime elezioni per il Campidoglio". Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Giulia Lupo. "Grazie all'impegno ed al coordinamento con il Movimento 5 Stelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021), 20 mag. (Adnkronos) - "Con l'inaugurazione e la messa on-line del nuovo5stelle.it, per la costruzione partecipata delelettorale diCapitale, il5 Stelle fa unimportante per il proprioe per quello della comunità che rappresenta. Oggi abbiamo dato il via ad un percorso che era stato interrotto per cause esterne, ma che aveva la necessità e l'urgenza di essere avviato in vista dell' importantissimo appuntamento che la città diavrà con le prossime elezioni per il Campidoglio". Così in una nota la senatrice del5 Stelle Giulia. "Grazie all'impegno ed al coordinamento con il5 Stelle ...

Advertising

AzzolinaLucia : @CarloCalenda La prossima volta discetteremo con termini più aulici e graditi a lei??. In bocca al lupo per Roma. - RobertoBurioni : Non risiedo a Roma e non potrò votare @CarloCalenda ma gli faccio il mio più sentito in bocca al lupo per le prossi… - TV7Benevento : Roma: Lupo (M5s), 'sito programma partecipato primo passo futuro Movimento'... - 26Raggi : Con l'inaugurazione e la messa on-line del nuovo sito, - DipRoss : RT @AzzolinaLucia: @CarloCalenda La prossima volta discetteremo con termini più aulici e graditi a lei??. In bocca al lupo per Roma. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Lupo Roma, Veronica Tasciotti nominata Assessora allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini La sindaca Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza con cui nomina Veronica Tasciotti Assessora allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini. " Voglio fare il mio in bocca al lupo a Veronica Tasciotti per l'incarico che si appresta a ricoprire e darle il benvenuto nella Giunta Capitolina. Sono certa che insieme riusciremo a portare a termine gli obiettivi prefissati e ad ...

Annalisa canta l'inno prima della finale di Coppa Italia: il In bocca al lupo a tutti e anche a me ". Dopo aver cantanto, nonostante sia andato tutto bene, ha ... A cantare all'Olimpico di Roma, desolatamente vuoto a causa della pandemia, era stato Sergio ...

Roma: Lupo (M5s), 'sito programma partecipato primo passo futuro Movimento' Metro Roma: Lupo (M5s), ‘sito programma partecipato primo passo futuro Movimento’ Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Con l’inaugurazione e la messa on-line del nuovo sito, roma5stelle.it, per la costruzione partecipata del programma elettorale di Roma Capitale, il MoVimento 5 Stelle fa u ...

Da The Father a Vinterberg 13 film in uscita nel weekend Con 13 film in sala, tra quelli usciti in anticipo e quelli da domani ai nastri di partenza, torna l'imbarazzo della scelta e la necessità di una gerarchia di possibilità, considerando inoltre che l'o ...

La sindaca Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza con cui nomina Veronica Tasciotti Assessora allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini. " Voglio fare il mio in bocca ala Veronica Tasciotti per l'incarico che si appresta a ricoprire e darle il benvenuto nella Giunta Capitolina. Sono certa che insieme riusciremo a portare a termine gli obiettivi prefissati e ad ...In bocca ala tutti e anche a me ". Dopo aver cantanto, nonostante sia andato tutto bene, ha ... A cantare all'Olimpico di, desolatamente vuoto a causa della pandemia, era stato Sergio ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Con l’inaugurazione e la messa on-line del nuovo sito, roma5stelle.it, per la costruzione partecipata del programma elettorale di Roma Capitale, il MoVimento 5 Stelle fa u ...Con 13 film in sala, tra quelli usciti in anticipo e quelli da domani ai nastri di partenza, torna l'imbarazzo della scelta e la necessità di una gerarchia di possibilità, considerando inoltre che l'o ...