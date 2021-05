Rita Dalla Chiesa, devastante lutto: “Un dolore troppo forte” (Di giovedì 20 maggio 2021) lutto per Rita Dalla Chiesa, che questa mattina ha dovuto dire addio all'amata cognata Emilia, moglie di suo fratello Nando, a cui era molto legata. La donna è morta a causa di una malattia "feroce", come fa sapere la giornalista e opinionista televisiva su Instagram, dove le dedica un toccante messaggio. Una foto di Nando ed Emilia al mare, mentre guardano il tramonto, è l'immagine più bella con cui Rita Dalla Chiesa la può salutare: "Eravamo in vacanza a Sella Marina, due anni fa. Li ho sorpresi al tramonto, di spalle, abbracciati, mentre guardavano il mare. Loro, Nando e Emilia, il 'professore' e 'la Biondina', hanno vissuto una storia di amore vero lunga 51 anni - scrive - Sempre abbracciati... Sempre complici. L'uno la forza dell'altra. Nelle battaglie di ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 20 maggio 2021)per, che questa mattina ha dovuto dire addio all'amata cognata Emilia, moglie di suo fratello Nando, a cui era molto legata. La donna è morta a causa di una malattia "feroce", come fa sapere la giornalista e opinionista televisiva su Instagram, dove le dedica un toccante messaggio. Una foto di Nando ed Emilia al mare, mentre guardano il tramonto, è l'immagine più bella con cuila può salutare: "Eravamo in vacanza a Sella Marina, due anni fa. Li ho sorpresi al tramonto, di spalle, abbracciati, mentre guardavano il mare. Loro, Nando e Emilia, il 'professore' e 'la Biondina', hanno vissuto una storia di amore vero lunga 51 anni - scrive - Sempre abbracciati... Sempre complici. L'uno la forza dell'altra. Nelle battaglie di ...

