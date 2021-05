Riprende lo storico pellegrinaggio con uno slogan dedicato a Maria

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 20 maggio 2021) Un appuntamento, quest’anno a porte aperte, in presenza, con il saluto di Papa Francesco e lo sguardo rivolto a. IlLoreto – Macerata di quest’anno si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid, a differenza dello scorso anno quando non si potè effettuare. E il Santo Padre non farà mancare il suo L'articolo proviene da La Luce di