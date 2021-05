Playoff Serie C, fase nazionale: ecco gli accoppiamenti dopo i sorteggi (Di giovedì 20 maggio 2021) È stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C. Le gare, da disputare su centottanta minuti suddivisi tra andata e ritorno, vedranno le teste di Serie di questo sorteggio disputare la seconda partita in casa affrontando, quindi, l’esordio in trasferta. ecco tutti gli accoppiamenti di questa fase che vede impegnati i club superstiti dai turni eliminatori e le terze dei gironi con il Modena, la migliore delle quarte classificate: Renate (testa di Serie) – Matelica Südtirol (testa di Serie) – Pro Vercelli Avellino (testa di Serie) – Palermo Modena (testa di Serie) – Albinoleffe Bari (testa di Serie) – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) È statoato il primo turno delladeidiC. Le gare, da disputare su centottanta minuti suddivisi tra andata e ritorno, vedranno le teste didi questoo disputare la seconda partita in casa affrontando, quindi, l’esordio in trasferta.tutti glidi questache vede impegnati i club superstiti dai turni eliminatori e le terze dei gironi con il Modena, la migliore delle quarte classificate: Renate (testa di) – Matelica Südtirol (testa di) – Pro Vercelli Avellino (testa di) – Palermo Modena (testa di) – Albinoleffe Bari (testa di) – ...

