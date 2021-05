Obama | Gli Ufo esistono Non si scherza Principali avvistamenti | i misteri e Area 51

(Di giovedì 20 maggio 2021) Gli Ufoe con loro "non si. Vanno presi sul serio". Un'affermazione che lascerebbe un po' il tempo che trova se a farla non fosse l'ex Presidente degli Stati Uniti, Barack, non ...

Le parole diSecondo l'ex Presidente UsaUfo sono un fenomeno che "va preso sul serio".prima ha fatto un po' di ironia: "La verità è che quando sono entrato in carica ho chiesto: '...USA - 'Pazzo', 'razzista', 'porco sessista'. Sarebberosferzanti giudizi di Baracksu Donald Trump , secondo quanto scrive il corrispondente politico della rivista Atlantic, Edward Isaac Dovere nel suo nuovo libro. Per gran parte della ...Sugli Ufo non si scherza. Parola di Barack Obama, secondo cui si tratta di un fenomeno che «va preso sul serio». Gli oggetti non identificati sono un tema che continua a ...L'ex presidente degli Stati Uniti è tornato a parlare dell'esistenza degli alieni durante una trasmissione sulla Cnn ...