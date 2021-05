Non esiste una variante di Singapore che colpisce i bambini, la richiesta di rettifica a Facebook e Twitter (Di giovedì 20 maggio 2021) Questione di metodo e di merito. Ma partiamo dai fatti. Nei giorni scorsi, in seguito a un tweet di Arvind Kejriwal (seguito da oltre 22 milioni di followers su Twitter), che riveste il ruolo di ministro in capo del distretto di Delhi (una carica eletta dalla locale assemblea parlamentare), si era diffusa la notizia che la violenza della diffusione dell’epidemia in India fosse in qualche modo collegata alla presenza di una variante Singapore che, in particolar modo, andrebbe a colpire i bambini. Una notizia assolutamente non verificata, che ha gettato panico e discredito sull’intero territorio del Paese asiatico. LEGGI ANCHE > In India il Covid è un casino, ma Twitter censura i post critici contro la gestione della pandemia variante Singapore e i provvedimenti presi ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 20 maggio 2021) Questione di metodo e di merito. Ma partiamo dai fatti. Nei giorni scorsi, in seguito a un tweet di Arvind Kejriwal (seguito da oltre 22 milioni di followers su), che riveste il ruolo di ministro in capo del distretto di Delhi (una carica eletta dalla locale assemblea parlamentare), si era diffusa la notizia che la violenza della diffusione dell’epidemia in India fosse in qualche modo collegata alla presenza di unache, in particolar modo, andrebbe a colpire i. Una notizia assolutamente non verificata, che ha gettato panico e discredito sull’intero territorio del Paese asiatico. LEGGI ANCHE > In India il Covid è un casino, macensura i post critici contro la gestione della pandemiae i provvedimenti presi ...

