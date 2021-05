New York Times Superlega: “la Fifa sapeva tutto” (Di giovedì 20 maggio 2021) Grave accusa del New York Times alla Fifa che era ben consapevole che il progetto Superlega stava nascendo ma anzi stava pensando addirittura di appoggiarlo. I promotori del “Calcio è del popolo” in realtà avrebbero mentito e utilizzato a proprio piacimento i media per far affossare la Superlega perché non erano riusciti ad inserirsi nell’affare. Superlega Uefa: aperta l’indagine sulle tre squadre ribelli New York Times Superlega: che cosa è successo? La Fifa non solo era a conoscenza della Superlega ma si era anche mostrata addirittura disponibile ad appoggiarla. E’ l’accusa lanciata dal “New York Times” sulla base di una serie di testimonianze e documenti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) Grave accusa del Newallache era ben consapevole che il progettostava nascendo ma anzi stava pensando addirittura di appoggiarlo. I promotori del “Calcio è del popolo” in realtà avrebbero mentito e utilizzato a proprio piacimento i media per far affossare laperché non erano riusciti ad inserirsi nell’affare.Uefa: aperta l’indagine sulle tre squadre ribelli New: che cosa è successo? Lanon solo era a conoscenza dellama si era anche mostrata addirittura disponibile ad appoggiarla. E’ l’accusa lanciata dal “New” sulla base di una serie di testimonianze e documenti ...

