Negazionista del covid torna a ringraziare i sanitari: "Non credevo al virus, vi devo la vita

"Io non ci credevo al virus, ero di quelli convinti che il covid fosse solo una manovra politica. Invece oggi sono fra quelli che fa divulgazione con tutte le persone che incontro, le informo e le invito ad usare tutte le precauzioni, mascherina, igiene delle mani, distanziamento. Questo virus è veramente maledetto". Domenico Alonzi è tornato, qualche giorno fa, all'Ospedale di Alatri per ringraziare gli operatori sanitari che per più di un mese lo hanno curato. Ha combattuto contro il virus per tre mesi e grazie ai medici è riuscito a sconfiggerlo. "Ho avuto gli incubi più brutti della mia vita" ha dichiarato Domenico, come raccontato su Facebook da Asl Frosinone.

