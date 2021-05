Marco Giallini, non passa il dolore per la moglie morta mentre prendevano le valigie (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono passati dieci anni dalla morte della moglie e per Marco Giallini il dolore non va via, non si è più innamorato, non potrebbe farlo. Per due anni ha atteso pensando che tornasse a casa, era quella la straziante sensazione, poi si è arreso. Al Corriere della Sera racconta che a luglio saranno dieci anni ma il dolore non passa mai: “E che passa? Ti dimentichi un po’ la voce… Ci parlo ancora. Quando sto solo e qualcosa non va dico ‘Eh amore mio…’”. Marco Giallini non si è mai più innamorato, ripete che era innamorato di sua moglie; confida che per 27 anni non si sono mai lasciati e non hanno mai litigato, che era la sua donna e lui era il suo uomo: “Nel mondo, quante ce ne possono stare di persone per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 20 maggio 2021) Sonoti dieci anni dalla morte dellae perilnon va via, non si è più innamorato, non potrebbe farlo. Per due anni ha atteso pensando che tornasse a casa, era quella la straziante sensazione, poi si è arreso. Al Corriere della Sera racconta che a luglio saranno dieci anni ma ilnonmai: “E che? Ti dimentichi un po’ la voce… Ci parlo ancora. Quando sto solo e qualcosa non va dico ‘Eh amore mio…’”.non si è mai più innamorato, ripete che era innamorato di sua; confida che per 27 anni non si sono mai lasciati e non hanno mai litigato, che era la sua donna e lui era il suo uomo: “Nel mondo, quante ce ne possono stare di persone per ...

