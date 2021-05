“Maradona è stato ucciso”: sette persone imputate di omicidio intenzionale (Di giovedì 20 maggio 2021) sette persone imputate di “omicidio intenzionale“, un reato per il quale sono previste pene da 8 a 25 anni di carcere. Per i pubblici ministeri che indagano sulla morte di Diego Armando Maradona, el Pibe sarebbe stato ucciso. Lo riporta un lancio dell’AFP. I sette accusati sono gli infermieri Ricardo Omar Almirón e Dahiana Gisela Madrid, il loro coordinatore Mariano Perroni, il medico che ha organizzato il ricovero domiciliare Nancy Forlini, lo psicologo Carlos Ángel Díaz, la psichiatra Agustina Cosachov e il neurochirurgo Leopoldo Luque, medico di base di Diego. Secondo gli inquirenti il lavoro dell’équipe sanitaria che ha assistito Maradona è stato “inadeguata, carente”, persino “spericolata”, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 maggio 2021)di ““, un reato per il quale sono previste pene da 8 a 25 anni di carcere. Per i pubblici ministeri che indagano sulla morte di Diego Armando, el Pibe sarebbe. Lo riporta un lancio dell’AFP. Iaccusati sono gli infermieri Ricardo Omar Almirón e Dahiana Gisela Madrid, il loro coordinatore Mariano Perroni, il medico che ha organizzato il ricovero domiciliare Nancy Forlini, lo psicologo Carlos Ángel Díaz, la psichiatra Agustina Cosachov e il neurochirurgo Leopoldo Luque, medico di base di Diego. Secondo gli inquirenti il lavoro dell’équipe sanitaria che ha assistito“inadeguata, carente”, persino “spericolata”, ...

