LIVE Sinner-Rinderknech 0-1 | ATP Lione in DIRETTA | si comincia sul Centrale!

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1. Due ace nel primo game di battuta percheil match con il piede giusto. A-40 Al termine di un braccio di ferro sulla diagonale sinistra arriva l’errore dicon il dritto anomalo. 40-40 Completamente fuori giri con il dritto: peso all’indietro e palla che decolla. 40-30 Ottima prima al centro e poi dritto lungolinea in sicurezza. 30-30 Serve and volley ambizioso da parte del francese che viene investito dalla potenza della risposta diche poi chiude il passante. 30-15 Trova profonditàcon il rovescio e il dritto in contenimento disi ferma sul nastro. 30-0 Non è precisocon il dritto in spinta che ...