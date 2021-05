“L’ambulanza della morte”, a Catania la sentenza di primo grado: ergastolo per il barelliere (Di giovedì 20 maggio 2021) Carcere a vita per il barelliere della cosiddetta “ambulanza della morte“. La I corte d’Assise di Catania ha condannato all’ergastolo Davide Garofalo, 46 anni, accusato di omicidio aggravato e estorsione aggravata dal metodo mafioso. La storia era stata raccontata in un servizio del programma televisivo Le Iene nel 2017. Battezzata dalle cronache con un titolo evocativo – “L’ambulanza della morte“, usato poi anche dalla compagnia dei carabinieri di Paternò come nome in codice per le indagini – la storia ha fatto il giro del mondo. La Procura, con il pm Andrea Bonono, aveva chiesto per Garofalo la condanna a 30 anni di reclusione. Sullo sfondo, le cosche mafiose di Paternò che gestiscono i servizi di onoranze funebri. Stando alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Carcere a vita per ilcosiddetta “ambulanza“. La I corte d’Assise diha condannato all’Davide Garofalo, 46 anni, accusato di omicidio aggravato e estorsione aggravata dal metodo mafioso. La storia era stata raccontata in un servizio del programma televisivo Le Iene nel 2017. Battezzata dalle cronache con un titolo evocativo – ““, usato poi anche dalla compagnia dei carabinieri di Paternò come nome in codice per le indagini – la storia ha fatto il giro del mondo. La Procura, con il pm Andrea Bonono, aveva chiesto per Garofalo la condanna a 30 anni di reclusione. Sullo sfondo, le cosche mafiose di Paternò che gestiscono i servizi di onoranze funebri. Stando alle ...

Advertising

UnioneSarda : Ambulanza della morte, ergastolo per il barelliere: uccideva i pazienti - L'Unione - Bertolca10 : Brutta caduta per Alessandro De Marchi dopo pochi km di tappa. Trasportato via in ambulanza per un trauma toracico.… - SaraSenzacca : RT @ReginaNera6: Squilla il cellulare della mia collega È la sorella. Ieri ha fatto la seconda dose #Pzifer Ha la febbre a 39,8 dolori arti… - Stella72646015 : RT @ReginaNera6: Squilla il cellulare della mia collega È la sorella. Ieri ha fatto la seconda dose #Pzifer Ha la febbre a 39,8 dolori arti… - RenzoCianchetti : RT @ReginaNera6: Squilla il cellulare della mia collega È la sorella. Ieri ha fatto la seconda dose #Pzifer Ha la febbre a 39,8 dolori arti… -