La piscina riapre, ma solo una vasca: lo start è ancora da definire, ecco quando potrebbe arrivare il via libera (Di giovedì 20 maggio 2021) OSIMO - La piscina della Vescovara è pronta a riaprire al pubblico dalla prossima settimana, presumibilmente dal 25 maggio. Lo ha annunciato ieri il presidente del Team Marche, la società sportiva ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 20 maggio 2021) OSIMO - Ladella Vescovara è pronta a riaprire al pubblico dalla prossima settimana, presumibilmente dal 25 maggio. Lo ha annunciato ieri il presidente del Team Marche, la società sportiva ...

Advertising

infoiteconomia : Gargazzone, il 22 maggio riapre la piscina naturale - Merano - MartaZavattoni : Davide, figliolo mio, abbiamo due milioni di vaucher per la piscina. Appena riapre ti fiondi che tra 10 anni ti vog… - enchantelio : quindi martedì riapre la palestra è ancora tutto tace da parte della piscina OK - webAnto : Vaccino prenotato e piscina che riapre Va bene così per oggi - LiveSicilia : Palermo in zona gialla, ma la piscina non riapre al pubblico -