Isola dei famosi, Paul Gascoigne non tornerà più in studio: ecco il motivo (Di giovedì 20 maggio 2021) Paul Gascoigne è tornato definitivamente in Italia dopo l’esperienza all‘Isola dei famosi, conclusasi purtroppo anticipatamente a causa di un infortunio alla spalla. L’ex calciatore ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi parlando di suo figlio Regan. Questo è il motivo per cui potrebbe non tornare più nello studio di Ilary Blasi. Leggi anche: Isola... Leggi su donnapop (Di giovedì 20 maggio 2021)è tornato definitivamente in Italia dopo l’esperienza all‘dei, conclusasi purtroppo anticipatamente a causa di un infortunio alla spalla. L’ex calciatore ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi parlando di suo figlio Regan. Questo è ilper cui potrebbe non tornare più nellodi Ilary Blasi. Leggi anche:...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - _Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - tuttopuntotv : Isola dei famosi 2021, la finale: il vincitore sarà proclamato in Honduras #Isola - infoiteconomia : Pagare in Bitcoin, l'isola dei Caraibi dove tutto si potrà comprare con la criptovaluta -