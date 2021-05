Il volo di Don Arturo: la Madonna di Loreto portata in elicottero per scacciare il Covid (Di giovedì 20 maggio 2021) Ha sorvolato a bordo di un elicottero le comunità di Casarsa della Delizia, Zoppola, San Vito al Tagliamento e Codroipo con l” immagine della Madonna di Loreto per chiedere la fine della pandemia. Don Arturo Rizza, parroco di Orcenico Superiore, ha voluto celebrare così, martedì 18 maggio, il suo 69° compleanno e i 40 anni di sacerdozio (video Missinato). L’articolo Leggi su udine20 (Di giovedì 20 maggio 2021) Ha sorvolato a bordo di unle comunità di Casarsa della Delizia, Zoppola, San Vito al Tagliamento e Codroipo con l” immagine delladiper chiedere la fine della pandemia. DonRizza, parroco di Orcenico Superiore, ha voluto celebrare così, martedì 18 maggio, il suo 69° compleanno e i 40 anni di sacerdozio (video Missinato). L’articolo

Il volo di Don Arturo: la Madonna di Loreto portata in elicottero per scacciare il Covid Il Messaggero Veneto I palinsesti estivi, Don Matteo e Il Volo su Rai1 La nostra rassegna stampa: a fine giugno Concita De Gregorio sostituirà Lilli Gruber e anche in Rai sono già pronti i forzati dell’estate.

Don Ruzza in volo per benedire Zoppola e Casarsa Chiederà l’intercessione della Madonna per proteggere Zoppola e Casarsa dalla pandemia don Arturo Rizza, parroco di Orcenico Superiore, che oggi a bordo di un elicottero sorvolerà i due paesi con l’im ...

