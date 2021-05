Greve: sotto le macerie tre pratesi, due uomini e una donna. Di cui si cerca il corpo scavando nella notte (Di giovedì 20 maggio 2021) I vigili del fuoco scavano nel buio e sono aiutati anche dalle unità cinofile. L'esplosione, probabilmente causata da una fuga di gpl, accompagnata da un incendio, ha provocato il crollo dell'abitazione di due piani situata nel Borgo di Dudda. Tre le persone rimaste schiacciate sotto le macerie: si tratta di una coppia, Giuseppina Napolitano e Fabio Gandi, entrambi di 59 anni, e dell'ex marito di 64 anni della donna, Giancarlo Bernardini, tutti e tre di Prato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 maggio 2021) I vigili del fuoco scavano nel buio e sono aiutati anche dalle unità cinofile. L'esplosione, probabilmente causata da una fuga di gpl, accompagnata da un incendio, ha provocato il crollo dell'abitazione di due piani situata nel Borgo di Dudda. Tre le persone rimaste schiacciatele: si tratta di una coppia, Giuseppina Napolitano e Fabio Gandi, entrambi di 59 anni, e dell'ex marito di 64 anni della, Giancarlo Bernardini, tutti e tre di Prato L'articolo proviene da Firenze Post.

