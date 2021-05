Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: arriva la confessione che nessuno si apsettava (Di giovedì 20 maggio 2021) Giulia Salemi si racconta a cuore aperto in un’intervista e fa delle rivelazioni sulla relazione con Pierpaolo Pretelli che nessuno si aspettava. Quella tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è una delle coppie più seguite del momento nel mondo dello showbusiness. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (foto da profilo ufficiale Instagram)I due si sono legati nella fase finale della loro permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Una storia che sta proseguendo anche fuori e che sta suscitando l’interesse dei fan di entrambi. Della relazione ha parlato Giulia, nel corso di una lunga intervista a ‘Whoopsee’. La Salemi ha ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021)si racconta a cuore aperto in un’intervista e fa delle rivelazioni sulla relazione conchesi aspettava. Quella traè una delle coppie più seguite del momento nel mondo dello showbusiness.(foto da profilo ufficiale Instagram)I due si sono legati nella fase finale della loro permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Una storia che sta proseguendo anche fuori e che sta suscitando l’interesse dei fan di entrambi. Della relazione ha parlato, nel corso di una lunga intervista a ‘Whoopsee’. Laha ...

Advertising

redazioneiene : Pierpaolo Pretelli si è ritrovato in mezzo alla strada con valigia nel cuore della notte. Ecco come ha reagito allo… - MediasetPlay : Giulia trasforma Paola Di Benedetto nel perfetto stile Salemi tra consigli sulla convivenza e ricordi d'infanzia. U… - Cosmopolitan_IT : Ma vogliamo prenderci un momento per ricordarci il vestito di Giulia Salemi a Verissimo? #GiuliaSalemi #Verissimo… - FlightInsane : @sysmco Guarda 'Intervista esclusiva a Giulia Salemi' su YouTube - hermioneron3 : RT @GiuliaAsco: andando a denunciare Giulia Salemi, Soleil Stasi e Dayane Mello che non escono una foto insieme per farci piangere #prelem… -