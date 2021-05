Giovannini | su strade Liguria linee guida e Mims verifica

(Di giovedì 20 maggio 2021) Sulla rete stradale e autostradale ligure "sono in corso diversi interventi di riqualificazione incentrati in particolare su viadotti, ponti, gallerie ed è su questi temi che il Ministero ha dato ...

Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enricorispondendo a un question time al Senato. "Visto l'orientamento al turismo della Liguria e la prossima stagione ...... Enrico, per portare alla sua attenzione "la grave situazione emergenziale in cui ... frequenti scambi di carreggiata, il traffico che si riversa sull'Aurelia o sulleprovinciali e ...Sulla rete stradale e autostradale ligure "sono in corso diversi interventi di riqualificazione incentrati in particolare su viadotti, ponti, gallerie ed è su questi temi che il Ministero ha dato line ...Liguria. “Questa situazione viaria sta provocando il collasso sociale ed economico dei nostri territori, disagi infiniti per i nostri cittadini, in un anno già segnato da una crisi economica e sociale ...