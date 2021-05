Giallini | «Ho deciso di diventare popolare quando è morta mia moglie | per dare una possibilità ai miei figli»

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il Corriere della Sera intervista l’attore Marco, protagonista della serie Rai «Rocco Schiavone». Ha vinto 3 Nastri d’argento per i film «Acab», «Tutta colpa di Freud» e «Perfetti sconosciuti». Racconta la sua passione per la moto, di cui porta addosso le cicatrici. «Cinquantadue fratture in un colpo solo. Mi sogno a volte l’attimo che pinzo. Io vado forte. Nelle borgate, ci si giocavano anche i denari, andando a 200 o 240 all’ora». 52 fratture dovute ad caduta dalla moto mentre correva verso casa, sul bagnato. «In moto so ana un livello che pensavo di essere un dio, finché ti rendi conto che le cose possono accadere. Un amico ha detto:ci scrive con la moto. Sentirmelo dire mi fece piacere». Dice di avere un animo gentile, e di averlo scopertoera bambino. «Da bambino. ...

Advertising

napolista : Al Corriere: «Lei voleva che facessero il Classico, uno lo fa, l’altro l’ha finito. La notte aspetto che tornino e… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallini deciso

Corriere della Sera

Gli amici mi dicevano: ma perché non fai l'attore? Ero quello che, se c'è, andiamo, se non ... "Quello è il momento in cui hodi diventare popolare. L'hoproprio, perché sarei uno ...'All'inizio', racconta, 'avevodi raccontare l'esperienza ai servizi sociali dell'ex premier,... un imbroglione che seduce tutti, simpatico 'come tutti i figli di puttana', Marco...L’attore: «Facevo l’imbianchino poi la sera andavo a scuola di teatro. Sono esploso a 49 anni. Ho deciso di diventare popolare per dare una possibilità in più ai miei figli» ...All’inizio di giugno ci potrebbe essere un nuovo tagliando alle misure approvate dal Consiglio dei ministri di lunedì e, se la curva del virus continuerà ...