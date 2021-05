Forino | rogo nei boschi | i Forestali hanno denunciato un 50enne

(Di giovedì 20 maggio 2021) Cronaca di Avellino: i Carabinieriunritenuto responsabile dell’incendio avvenuto lo scorso 13 maggio neidi. I Carabinieridi Avellino ha individuato eun, ritenuto responsabile di aver provocato un imponente incendio neidilo scorso 13 maggio in località Santa Cristina. Come riporta

.... Al lavoro la Protezione Civile regionale e il Genio Civile di Avellino, sotto il coordinamento della dirigente Claudia Campobasso. Le squadre hanno operato per alcune ore per spegnere ilda stamattina, fiamme nei boschi del Monte Faliesi. Il fronte delal momento è di circa 1 km. Sul posto stanno operando gli uomini della Protezione civile agli ordini della dottoressa ...I Carabinieri Forestali hanno denunciato un 50enne ritenuto responsabile dell’incendio avvenuto lo scorso 13 maggio nei boschi di Forino.Aveva provocato un imponente incendio nei boschi di Forino il 13 maggio scorso in località Santa Cristina, tanto da rendere necessario l’intervento di due Canadair. Quel rogo ...