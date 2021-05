Falso commercialista beffa un edicolante con la contabilità fasulla | condannato a 9 mesi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Falso commercialista

corriereadriatico.it

ANCONA - Spacciandosi per un commercialista, avrebbe tenuto la contabilità di un edicolante, spillandogli più di 5mila euro con la scusa di dover pagare contributi e tasse. È questa l'accusa mossa dalla procura nei confronti di ...Per Stefano Ambrosini la strada verso il patteggiamento si complica. Commercialista radiato dall'albo, 59 anni, è imputato per peculato, falso e autoriciclaggio. Avrebbe attinto denaro dai conti di sei società di cui era stato nominato curatore fallimentare.