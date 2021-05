F1 | Sainz | “Sembriamo vicini ma aspettiamo sabato”

(Di giovedì 20 maggio 2021) “In prove libere 1 sono riuscito a capire che la macchina era diversa rispetto a quella del passato, ho cambiato alcune cose ma mi son visto sempre nelle prime 3 posizioni”. Queste le parole di Carlos, secondo in entrambe le prime due sessioni di libere nel GP di Monaco. Lo spagnolo predica calma. “Abbiamo carichi di carburante e assetti diversi, tutti i piloti spingono diversamente – sottolinea il pilota Ferrari -. Ci sono tante cose da verificare.moltoma dobbiamo aspettare almeno le FP3 perché le cose cambiano molto tra giovedì e. Però è bello vedere che possiamo giocarci posizioni importanti, è incoraggiante per il team e la macchina in curva va bene”. SportFace.

vicini, ma abbiamo un buon passo', ha commentato Lewis Hamilton che conferma a tutti ... Stavolta anche nel passo gara, anche con le gomme medie durante le Fp1, Leclerc ehanno mostrato ...destinati a soffrire un po' in qualifica al sabato, un vero problema perché in gara siamo veloci, ma se rimaniamo imbottigliati nel traffico ci ritroviamo a stressare troppo le gomme. Sono ...Le dichiarazioni di Carlos Sainz dopo le prime due sessioni di libere nel GP di Monaco: "Sembriamo vicini ma aspettiamo sabato" ...Cauto ottimismo. Non c’è esaltazione, ma legittima soddisfazione al termine delle PL2 per Carlos Sainz. Il pilota spagnolo della Ferrari ha completato a Monte-Carlo uno splendido giovedì, che lo ha vi ...