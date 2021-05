F.1, GP Monaco - Due Ferrari davanti a tutti nelle Libere 2 (Di giovedì 20 maggio 2021) Due Ferrari davanti a tutti nella seconda sessione di prove Libere del Gran Premio di Monaco, quinta prova del Mondiale di Formula 1. Charles Leclerc è stato il più veloce in pista, segnando la migliore prestazione in 1:11.684. Alle sue spalle, staccato di appena un decimo di secondo, il suo compagno di squadra Carlos Sainz. Alle spalle delle due Rosse troviamo la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen, con entrambi i protagonisti di questo campionato che non sono riusciti a capitalizzare il loro potenziale sul giro secco. I valori in pista. Al ring delle interviste, Max Verstappen ha ammesso: "Siamo troppo lenti, la Ferrari ha un gran ritmo. Per fortuna abbiamo un giorno in più per capire cosa possiamo migliorare". A Maranello, però, preferiscono mantenere un ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 20 maggio 2021) Duenella seconda sessione di provedel Gran Premio di, quinta prova del Mondiale di Formula 1. Charles Leclerc è stato il più veloce in pista, segnando la migliore prestazione in 1:11.684. Alle sue spalle, staccato di appena un decimo di secondo, il suo compagno di squadra Carlos Sainz. Alle spalle delle due Rosse troviamo la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen, con entrambi i protagonisti di questo campionato che non sono riusciti a capitalizzare il loro potenziale sul giro secco. I valori in pista. Al ring delle interviste, Max Verstappen ha ammesso: "Siamo troppo lenti, laha un gran ritmo. Per fortuna abbiamo un giorno in più per capire cosa possiamo migliorare". A Maranello, però, preferiscono mantenere un ...

