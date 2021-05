Epic Games Store: NBA 2K21 è gratis! Partono i MEGA saldi di Epic (Di giovedì 20 maggio 2021) Sospettavamo che Epic Games si stesse preparando a qualcosa di particolare: dopo aver nascosto il gioco gratuito di oggi dalla scorsa settimana, l'Epic Games Store annuncia il lancio dei MEGA saldi di Epic, accompagnato da un bel grande gioco in regalo, ovvero NBA 2K21. Pubblicato a settembre 2020, NBA 2K21 è quello che si potrebbe considerare un bel grande gioco abbastanza recente, che dovrebbe accontentare i fan del basket. Allo stesso tempo, i MEGA saldi offrono alcuni sconti interessanti, come la trilogia di Kingdom Hearts in esclusiva per lo Store, giochi partner Ubisoft come Assassin's Creed: Valhalla o persino ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 20 maggio 2021) Sospettavamo chesi stesse preparando a qualcosa di particolare: dopo aver nascosto il gioco gratuito di oggi dalla scorsa settimana, l'annuncia il lancio deidi, accompagnato da un bel grande gioco in regalo, ovvero NBA. Pubblicato a settembre 2020, NBAè quello che si potrebbe considerare un bel grande gioco abbastanza recente, che dovrebbe accontentare i fan del basket. Allo stesso tempo, ioffrono alcuni sconti interessanti, come la trilogia di Kingdom Hearts in esclusiva per lo, giochi partner Ubisoft come Assassin's Creed: Valhalla o persino ...

