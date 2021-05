Draghi,prossima settimana ok dl governance e semplificazioni (Di giovedì 20 maggio 2021) "Entro la fine della settimana prossima saranno presentati e immagino anche approvati sia il dl sulla governance sia il dl sulle semplificazioni". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 20 maggio 2021) "Entro la fine dellasaranno presentati e immagino anche approvati sia il dl sullasia il dl sulle". Lo dice il premier Marioin conferenza stampa, ...

Draghi,prossima settimana ok dl governance e semplificazioni - Ultima Ora Agenzia ANSA Ristoranti, piscine, matrimoni: le linee guida delle Regioni per le riaperture Le nuove linee guida delle Regioni per le riaperture, integrano e sostituiscono le precedenti. Vengono aggiunte al documento tutte le attività che non avevano ancora una data per le riaperture e, in g ...

Approvato il Decreto sostegni bis: in sintesi le novità e le misure per le imprese
Mario Draghi in conferenza stampa ha illustrato le principali novità del Decreto Sostegni bis appena approvato.

