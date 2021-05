Draghi riceve i genitori di Giulio Regeni: impegno a tenere nuovi incontri (Di giovedì 20 maggio 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi a Palazzo Chigi un primo incontro con i genitori di Giulio Regeni, il padre Claudio e la madre Paola Deffendi. Insieme a loro era presente l’avvocato Alessandra Ballerini. È stato condiviso l’impegno a tenere nuovi incontri. Il giovane ricercatore scomparse il 25 gennaio di 5 anni fa in Egitto, fu torturato e ucciso senza che Il Cairo abbia mai fornito una spiegazione convincente sul suo omicidio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi a Palazzo Chigi un primo incontro con idi, il padre Claudio e la madre Paola Deffendi. Insieme a loro era presente l’avvocato Alessandra Ballerini. È stato condiviso l’. Il giovane ricercatore scomparse il 25 gennaio di 5 anni fa in Egitto, fu torturato e ucciso senza che Il Cairo abbia mai fornito una spiegazione convincente sul suo omicidio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

