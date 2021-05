Draghi: “Riaperture? Non significa abbandonare i comportamenti anti-contagio, raccomando di usare la mascherina” (Di giovedì 20 maggio 2021) Mario Draghi ha espresso soddisfazione per il calo dei contagi e il conseguente alleggerimento di pazienti nelle strutture ospedaliere. Tuttavia, in conferenza stampa, ha ribadito che “riaprire non significa abbandonare i comportamenti essenziali” di prevenzione, “quindi mascherina, distanziamenti, areazione. raccomando di continuare a utilizzare la mascherina“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Marioha espresso soddisfazione per il calo dei contagi e il conseguente alleggerimento di pazienti nelle strutture ospedaliere. Tuttavia, in conferenza stampa, ha ribadito che “riaprire nonessenziali” di prevenzione, “quindi, distanziamenti, areazione.di continuare a utilizzare la“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

