Crolla una casa nel Chianti dopo una esplosione, due morti (Di giovedì 20 maggio 2021) esplosione nel Chianti: Crollata una casa. Almeno due i morti. E’ in corso un’indagine per ricostruire quanto successo. FIRENZE – esplosione nel Chianti nella mattinata di giovedì 20 maggio 2021. Come raccontato dai media locali, la tragedia è avvenuta in località Borgo di Dudda, in provincia di Firenze. L’esplosione ha provocato il crollo di una casa con due persone che hanno perso la vita mentre una terza continua ad essere dispersa. “Il crollo dell’edificio – ha spiegato il sindaco Paolo Sottani riportato da Il Tirreno – è avvenuto a causa di una esplosione al primo piano dovuta a una fuga di gas improvvisa: è una vera tragedia, doveva essere una giornata di festa per il passaggio del Giro ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021)nelta una. Almeno due i. E’ in corso un’indagine per ricostruire quanto successo. FIRENZE –nelnella mattinata di giovedì 20 maggio 2021. Come raccontato dai media locali, la tragedia è avvenuta in località Borgo di Dudda, in provincia di Firenze. L’ha provocato il crollo di unacon due persone che hanno perso la vita mentre una terza continua ad essere dispersa. “Il crollo dell’edificio – ha spiegato il sindaco Paolo Sottani riportato da Il Tirreno – è avvenuto a causa di unaal primo piano dovuta a una fuga di gas improvvisa: è una vera tragedia, doveva essere una giornata di festa per il passaggio del Giro ...

