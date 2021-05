Conza della Campania | esercitazioni dei Vigili del Fuoco

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Si è conclusa nel suggestivo scenario dei ruderi di, l’esercitazione organizzata dalla Direzione Regionale deidelper lae dal comando provinciale di Avellino per testare l’utilizzo sul campo dei sistemi di comunicazione satellitare in dotazione al Corpo, con le immagini che sono state trasmesse in diretta al Centro operativo nazionale nella sede del Viminale, durante la simulazione per la ricerca di persone disperse sotto le macerie, dopo un terremoto. Insieme alle squadre USAR (Urban Search And Rescue), cinofili ed esperti in manovre speleo alpino fluviali deidel, hanno partecipato ...