Cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza da domani (Di giovedì 20 maggio 2021) Israele e Hamas accettano il Cessate il fuoco a partire da venerdì. Hamas e gli altri gruppi armati di Gaza (sono almeno sedici) sono riusciti a lanciare più razzi contro le città israeliane in undici giorni che in ciascuna delle tre guerre precedenti. Durante l’ultimo conflitto nel 2014 avevano lanciato più di 3.300 razzi in quarantadue giorni, questa volta ne hanno lanciati più di 4.400 in un quarto del tempo. Il sistema di difesa israeliano Iron Dome non aveva mai dovuto intercettare così tanti razzi, più di millequattrocento contro i meno di seicento della guerra precedente che come abbiamo visto era stata più lunga. I sensori automatizzati delle batterie Iron Dome sono la fonte di questi dati, perché per intercettare in volo i razzi palestinesi prima li individuano e li contano. ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 maggio 2021)accettano ilila partire da venerdì.e gli altri gruppi armati di(sono almeno sedici) sono riusciti a lanciare più razzi contro le città israeliane in undici giorni che in ciascuna delle tre guerre precedenti. Durante l’ultimo conflitto nel 2014 avevano lanciato più di 3.300 razzi in quarantadue giorni, questa volta ne hanno lanciati più di 4.400 in un quarto del tempo. Il sistema di difesa israeliano Iron Dome non aveva mai dovuto intercettare così tanti razzi, più di millequattrocento contro i meno di seicento della guerra precedente che come abbiamo visto era stata più lunga. I sensori automatizzati delle batterie Iron Dome sono la fonte di questi dati, perché per intercettare in volo i razzi palestinesi prima li individuano e li contano. ...

