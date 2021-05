Biden ha chiesto a Netanyahu un cessate il fuoco nelle prossime 24 ore (Di giovedì 20 maggio 2021) Potrebbero terminare gli scontri tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza, grazie ai colloqui avvenuti tra Netanyahu e Biden: un cessate il fuoco è "imminente" e potrebbe aversi in 24 ore, secondo i ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 maggio 2021) Potrebbero terminare gli scontri tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza, grazie ai colloqui avvenuti tra: unilè "imminente" e potrebbe aversi in 24 ore, secondo i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un cessate il fuoco è 'imminente' e potrebbe arrivare in 24 ore. Lo affermano funzionari di Hamas con la Cnn. Il pr… - gabrapisarda : RT @siamozeta: Dopo 11 giorni di guerra un cessate il fuoco 'imminente' potrebbe arrivare in 24 ore. Funzionari di Hamas lo hanno comunicat… - siamozeta : Dopo 11 giorni di guerra un cessate il fuoco 'imminente' potrebbe arrivare in 24 ore. Funzionari di Hamas lo hanno… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Un cessate il fuoco è 'imminente' e potrebbe arrivare in 24 ore. Lo affermano funzionari di Hama… - globalistIT : -