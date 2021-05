Beautiful | una terribile verità | la sua vita è finita?

(Di giovedì 20 maggio 2021) Asembra non esserci pace per un protagonista che potrebbe essere accusato di omicidio. I fan sono sotto shock, ecco che cosa sta succedendo. Liam Spencer (MediasetPlay-)I fan dinon se lo sarebbero mai aspettato. Uno dei protagonsiti più amati di sempre rischia di finire in prigione per un’accusa di omicidio. Nelle scorse puntate, infatti, Vinny Walker, accusato di aver falsificato i documenti di paternità del figlio di Liam e Steffy, viene trovato senzasulla strada. L’ipotesi più accreditata è quella di omicidio e, a finire sotto accusa, è proprio una delle famiglie più potenti della soap. Si tratta degli Spencer e, in particolare, di Liam, che è risultato essere alla guida del veicolo che ha urtato Vinny. Il giovane riuscirà a tenere nascosto quanto accaduto? Nel frattempo, ...

Nelle nuove puntate di Beautiful Liam chiamerà Hope dicendole di raggiungerlo a Malibù perché ha scoperto una cosa molto importante. Steffy racconta a Hope di essere stata manipolata da Thomas la ... Secondo le ultime anticipazioni della soap americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima da lunedì 24 a sabato 29 maggio ci saranno tantissime novità e colpi di scena d ... Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda domani 21 maggio 2021: Sally accetta la proposta di Wyatt?