Barack Obama | “Gli Ufo esistono Non si scherza”

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Gli Ufo. Non si“. Parola di, secondo cui si tratta di un fenomeno che “va preso sul serio”. Gli oggetti non identificati sono un tema che continua a suscitare interesse negli Stati Uniti, e l’ex presidente americano ne ha parlato durante un’apparizione al ‘Late Late Show’, condotto da James Corden su Cbs News.prima ha fatto un po’ di ironia sulla questione, affermando con il sorriso: “La verità è che quando sono entrato in carica ho chiesto: ‘Va bene, c’è un laboratorio da qualche parte dove teniamo esemplari di alieni e astronavi?‘ La risposta è stata ‘no'”. Poi, però, ha precisato: “Ciò che è vero, e su questo sono serio, è che ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano. Non possiamo spiegare le loro traiettorie, ...

Il video dell'Ufo che si immerge in mare ha fatto il giro del mondo in poche ore. L'autenticità delle immagini è stata poi confermata anche dal Pentagono, che ha riconosciuto ...