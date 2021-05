Antitrust UE multa Unicredit e altre sei banche per cartello su mercato titoli di stato (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – L’Antitrust europea ha multato un gruppo di banche per aver violato le norme sulla concorrenza, ponendo in essere un cartello nel mercato primario e secondario dei titoli di stato. Le banche coinvolte sono Bank of America, Natixis, Nomura, RBS (oggi NatWest), UBS, Unicredit e WestLB (oggi Portigon). A Nomura, UBS e Unicredit vengono inflitte sanzioni per un totale di 371 milioni di euro, mentre NatWest non è stata multata per aver collaborato con la Commissione europea nella scoperta del cartello, Bank of America e Natixis non sono multate per prescrizione e Portigon ha ricevuto una multa pari a zero per non aver generato alcun fatturato ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – L’europea hato un gruppo diper aver violato le norme sulla concorrenza, ponendo in essere unnelprimario e secondario deidi. Lecoinvolte sono Bank of America, Natixis, Nomura, RBS (oggi NatWest), UBS,e WestLB (oggi Portigon). A Nomura, UBS evengono inflitte sanzioni per un totale di 371 milioni di euro, mentre NatWest non è statata per aver collaborato con la Commissione europea nella scoperta del, Bank of America e Natixis non sonote per prescrizione e Portigon ha ricevuto unapari a zero per non aver generato alcun fatturato ...

