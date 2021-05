Anticipazioni Uomini e Donne del 19/05/2021: una dama decide di interrompere la conoscenza col suo cavaliere (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella puntata di Uomini e Donne registrata ieri in cui Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta ed ha ottenuto anche una proposta di lavoro, è successo anche altro che riguarda gli Over. A fornirci le Anticipazioni IlVicoloDelleNews.it: La puntata di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani che litiga di nuovo con Isabella e si risiede al centro con Aldo. Ridicono di nuovo quello che hanno detto la scorsa puntata. Gemma accusa lui di essersi tirato indietro con la scusa di Isabella, e dice che Isabella è fredda e razionale. Aldo confessa di essersi tirato indietro perché in realtà non la vede presa come sta dichiarando. Aldo sostiene che in passato quando uno le diceva ‘no’ lei continuava a lottare imperterrita per quella persona, mentre con lui è rimasta impassibile nonostante le abbia mandato un sacco ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella puntata diregistrata ieri in cui Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta ed ha ottenuto anche una proposta di lavoro, è successo anche altro che riguarda gli Over. A fornirci leIlVicoloDelleNews.it: La puntata diinizia con Gemma Galgani che litiga di nuovo con Isabella e si risiede al centro con Aldo. Ridicono di nuovo quello che hanno detto la scorsa puntata. Gemma accusa lui di essersi tirato indietro con la scusa di Isabella, e dice che Isabella è fredda e razionale. Aldo confessa di essersi tirato indietro perché in realtà non la vede presa come sta dichiarando. Aldo sostiene che in passato quando uno le diceva ‘no’ lei continuava a lottare imperterrita per quella persona, mentre con lui è rimasta impassibile nonostante le abbia mandato un sacco ...

