Addio Internet Explorer | Microsoft manda in pensione un pezzo di storia del web

(Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo oltre 25 anni di utilizzo,andr inil 15 giugno del 2022 .ha annunciato la fine del supporto per il servizio e i sistemi su cui non si potr pi utilizzare. Il ...

Lo stesso Edge integra una modalitExplorer, che si rende necessaria per quei siti che ancora non supportano programmi pi recenti. Secondo gli studi, nella sua fase di picco tra il 2003 e il ...Nel 2022 bisognerà direExplorer . Ad annunciarlo, con un post sul blog di Microsoft, è stato il partner group manager di Microsoft Edge Sean Lyndersay che, con l'occasione, ha introdotto le linee guida per ...Il sistema operativo verrà dismesso il 15 giugno 2022 e pensare che per decenni è stato il monopolista del web ...La lunghissima agonia di Internet Explore sta per terminare: finalmente Microsoft ha comunicato la data di "end of life" del suo vecchio e pericoloso browser.