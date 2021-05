A sorpresa sì del Parlamento Ue alla sospensione dei brevetti sui vaccini

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 20 maggio 2021) Nel dibattito in plenaria, l’aula deleuropeo si era mostrata divisa sul tema della condivisione deideianti-covid, sollevato dal presidente Usa Joe Biden e bloccato dcancelliera Angela Merkel con tutta l’Ue al seguito. Eppure ieri è passato a larga maggioranza un emendamento presentato dsinistra del Gue che chiede all’Ue di “sostenere l’iniziativa presentata da India e Sud Africa in seno al Wto per unatemporanea dei diritti di proprietà intellettuale sui, le attrezzature e le terapie per far frontecovid-19”. Il testo è passato con 468 sì, 63 no, 162 astenuti. Tra le forze politiche italiane a favore Pd, M5s, votano contro Fratelli d’Italia e Forza Italia, astenuta la Lega. La ...