Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2021 ore 16 | 30

(Di mercoledì 19 maggio 2021)19 MAGGIOORE 16.20 – FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BENTROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA COLOMBO E LA DIRAMAZIONESUD IN INTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO ALTEZZA CASTEL GIUBILEO E PROSEGUENDO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA QUALCHE DISAGIO ANCHE PER CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA, SI RALLENTA INFATTI TRA TOR CERVARA E IL GRA A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO CHE PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DA QUESTA SERA IL COPRIFUOCO SARA’ POSTICIPATO ALLE ORE 23. E’ POSSIBILE SPOSTARSI SENZA LIMITI DI ORARIO VERSO TUTTO IL ...