Un lago artificiale è scomparso in Sicilia e ha lasciato un deserto (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Dove non riesce la siccità, può l'uomo. O meglio, un Consorzio di bonifica. E' il caso di quello di Enna, che avrebbe messo nel mirino il lago Sciaguana, ad Agira in Sicilia, una volta brulicante di pesci e oggi "una distesa di fango e limo teatro di una vasta moria di fauna ittica, con centinaia di esemplari ormai agonizzanti nelle residue pozze d'acqua in via di prosciugamento". La diga "Sciaguana" è stata, infatti, svuotata e oggi è del tutto in secca. "Dalle prime informazioni - spiega il Wwf - lo svaso sarebbe stato deciso dal Consorzio di Bonifica 6 di Enna, gestore del bacino. Si tratta di un vero e proprio disastro ambientale". Nell'invaso guizzavano carpe, lucci, persici trota, e importanti popolazioni di anfibi che comprendono anche specie tutelate a livello europeo. L'invaso era frequentato anche da numerosi uccelli acquatici anche ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Dove non riesce la siccità, può l'uomo. O meglio, un Consorzio di bonifica. E' il caso di quello di Enna, che avrebbe messo nel mirino ilSciaguana, ad Agira in, una volta brulicante di pesci e oggi "una distesa di fango e limo teatro di una vasta moria di fauna ittica, con centinaia di esemplari ormai agonizzanti nelle residue pozze d'acqua in via di prosciugamento". La diga "Sciaguana" è stata, infatti, svuotata e oggi è del tutto in secca. "Dalle prime informazioni - spiega il Wwf - lo svaso sarebbe stato deciso dal Consorzio di Bonifica 6 di Enna, gestore del bacino. Si tratta di un vero e proprio disastro ambientale". Nell'invaso guizzavano carpe, lucci, persici trota, e importanti popolazioni di anfibi che comprendono anche specie tutelate a livello europeo. L'invaso era frequentato anche da numerosi uccelli acquatici anche ...

Un lago artificiale è scomparso in Sicilia e ha lasciato un deserto

