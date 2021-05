UFFICIALE Khedira si ritira dal calcio giocato | l’annuncio dell’Hertha Berlino

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Samisidal: dopo la salvezza ottenuta con l’Hertha, arrivadel club tedesco Samisidal. Il centrocampista tedesco, tornato in patria a gennaio dalla Juventus, ha raggiunto la salvezza con l’Herthache ora annuncia sui suoi canali ufficiali il ritiro daldell’ex Juve e Real Madrid. «Una leggenda del gioco si stando. Anche se non sei stato con noi a lungo, grazie di tutto», questo il messaggio del club. A legend of the game is retiring. Even though you weren't with us long, thank you for everything, @Sami! ...