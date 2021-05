Torna a giugno il Premio Nazionale Pratola 2021 | tutti i riconoscimenti della kermesse abruzzese

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tra gli insigniti il conduttore Report Rai 3 Sigfrido Ranucci, il candidato Nobel per la pace Hafez Haidar, il Campiello Donatella Di Pietrantonio Hafez Haidar, già candidato alNobel per la Pace e la Letteratura.il. La manifestazione, curata da Ennio e Pierpaolo Bellucci, diventata negli anni uno degli appuntamenti più seguiti in Abruzzo, giunge al suo decennale in un momento complicato, segnato e condizionato dal covid-19. L’Associazione Futile Utile, promotrice dell’evento nato nel 2012, non si ferma e propone una XI Edizione ricca di ospiti e di personaggi di grande rilievo in campo. Non mancano ia personalità, aziende e associazioni del territorio ...