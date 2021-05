The Jackal e Generazione 56k: il nuovo progetto italiano di Netflix con i componenti dei The Jackal (Di mercoledì 19 maggio 2021) Netflix dal 1 luglio 2021 proporrà in catalogo un nuovo progetto comedy tutto all’italiana. Generazione 56k racconterà una storia italiana ambientata negli anni ’90 e scandita dai tempi del famoso modem per la connessione internet a 56k. La nuova serie tv vedrà nel cast alcuni componenti del gruppo comico napoletano dei The Jackal. Generazione 56k: quello che sappiamo sulla trama della nuova serie tv Netlix Il progetto è tutto italiano e guarda sia al presente che al futuro, raccontando l’Italia a differenti velocità alle prese con il progresso tecnologico che ha cambiato la vita di molti, se non di tutto. Generazione 56k arriverà sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 1 ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021)dal 1 luglio 2021 proporrà in catalogo uncomedy tutto all’italiana.56k racconterà una storia italiana ambientata negli anni ’90 e scandita dai tempi del famoso modem per la connessione internet a 56k. La nuova serie tv vedrà nel cast alcunidel gruppo comico napoletano dei The56k: quello che sappiamo sulla trama della nuova serie tv Netlix Ilè tuttoe guarda sia al presente che al futuro, raccontando l’Italia a differenti velocità alle prese con il progresso tecnologico che ha cambiato la vita di molti, se non di tutto.56k arriverà sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 1 ...

