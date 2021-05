Polizia U S A | Amazon prolunga il divieto di riconoscimento facciale

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il veto doveva durare fino a luglio, ma è statoto a tempo indeterminato dopo le proteste di associazioni ed attivisti.vieta l’uso di Rekognition alla(by Adobestock)Le forze didegli Stati Uniti non potranno utilizzare Rekognition fino a data da destinarsi. A darne la notizia è stata l’agenzia di stampa Reuters, secondo la qualeha prorogato una moratoria entrata in vigore lo scorso giugno 2020 e che nei piani iniziali avrebbe dovuto avere come termine ultimo il prossimo mese di luglio. Ed invece il potentissimo software biometrico dinon potrà essere sfruttato sino a tempo indefinito dai poliziotti a stelle e strisce, viste le numerose proteste degli attivisti civili riguardo l’uso ...