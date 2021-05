ONE: “12 luglio offerta vaccini supererà domanda: ai Paesi poveri dosi in eccesso” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “In Italia l’offerta di vaccini Covid-19 supererà la domanda entro la metà di luglio. ONE esorta il Governo a iniziare a condividere le dosi di vaccino in eccesso in vista del Global Health Summit di Roma”. In vista del Vertice Mondiale sulla Salute del 21 maggio 2021 a Roma, co-ospitato dalla Commissione Europea e dall’Italia in qualità di Presidente del G20, l’organizzazione anti-povertà The ONE Campaign sta esortando il Governo italiano ad iniziare a condividere rapidamente le dosi in eccesso di vaccino anti Covid-19. L’analisi di The ONE Campaign mostra come l’offerta di vaccini Covid-19 supererà la domanda in sei dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “In Italia l’diCovid-19laentro la metà di. ONE esorta il Governo a iniziare a condividere ledi vaccino inin vista del Global Health Summit di Roma”. In vista del Vertice Mondiale sulla Salute del 21 maggio 2021 a Roma, co-ospitato dalla Commissione Europea e dall’Italia in qualità di Presidente del G20, l’organizzazione anti-povertà The ONE Campaign sta esortando il Governo italiano ad iniziare a condividere rapidamente leindi vaccino anti Covid-19. L’analisi di The ONE Campaign mostra come l’diCovid-19lain sei dei ...

Advertising

anteprima24 : ** ONE: '12 luglio #Offerta #Vaccini supererà #Domanda: ai Paesi poveri dosi in eccesso' ** - TWGEEKIT : #TheAscent: Lo shooter cyberpunk e sci-fi arriva a luglio su PC e Xbox (Series X,S,One e Game Pass)… - Nextplayer_it : The Ascent, uscirà il 29 luglio 2021 su Xbox Series X | S, Xbox One e PC e sarà disponibile su Xbox Game Pass - alltheloveamy : RT @W1ND0WS1LL91: posso dire che tutto sto drama mi riporta al 23 luglio quando la gente diceva che le persone entrate nel fandom degli one… - localriri : RT @W1ND0WS1LL91: posso dire che tutto sto drama mi riporta al 23 luglio quando la gente diceva che le persone entrate nel fandom degli one… -